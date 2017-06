Samsung Wemogee, prima app gratuita di instant messaging per dispositivi Android e iOS per pazienti colpiti da afasia, entra nelle 25 migliori app 2017 di Time.

Samsung Wemogee nella tra le 25 migliori app 2017



Samsung Wemogee, la prima app gratuita di instant messaging per dispositivi Android e iOS pensata per permettere ai pazienti colpiti da afasia, e in generale a tutte le persone affette da disturbi legati alla comunicazione verbale di tornare a comunicare grazie all’utilizzo delle immagini, ha fatto il suo ingresso “ufficiale” nella classifica delle “25 Best Apps of the Year” del Time. Conosciuto in tutto il mondo per le sue famose classifiche e i premi annuali dedicati a diverse ambiti (tra i quali il premio “Persona dell’anno”), il team della rivista ha inserito al sesto posto Wemogee, app made in Italy ideata da Samsung Electronics Italia e Leo Burnett, riconoscendo il suo valore di utilità sociale.

Samsung Wemogee nella classifica delle 25 migliori app 2017 stilata da Time: la collaborazione con il Dipartimento Neuroscienze presso l’Ospedale Niguarda di Milano





Sviluppata con la collaborazione di Elio Clemente Agostoni, Direttore del Dipartimento Neuroscienze presso l’Ospedale Niguarda di Milano, Samsung Wemogee va a colmare un gap espressivo che affligge gli oltre 3 milioni di persone nel mondo (200.000 solo in Italia) che soffrono di afasia, una patologia molto complessa, che comporta la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio. Si tratta di un disturbo acquisito, dovuto a lesioni dell’area di Broca e dell’area di Wernicke, le parti del cervello deputate alla progettazione, all’ideazione e all’espressione linguistica. Le cause più frequenti sono di tipo traumatico, emorragico o ischemico (basti pensare che ben il 30% delle persone colpite da ictus cerebrali sviluppano una forma di afasia). Questo disturbo ha gravi conseguenze sulla vita del paziente e delle persone che gli sono più vicine. Dato che il linguaggio è lo strumento più importante per poter comunicare, l’afasia può comportare la perdita della rete sociale e pesanti frustrazioni da un punto di vista emotivo.

Samsung Wemogee nella classifica delle 25 migliori app 2017 stilata da Time. Come funziona





Dotata di una interfaccia semplice e intuitiva, Samsung Wemogee funziona come una sorta di traduttore testo-emoji e viceversa. Il vocabolario dell’app, sviluppato in collaborazione con Francesca Polini, Dottoressa Logopedista e Docente presso l’Università degli Studi di Milano, comprende una library di più di 140 frasi relative ai bisogni primari così come alla sfera affettiva con le frasi prevedibilmente più utili per le comunicazioni dei pazienti afasici; queste frasi sono state tradotte in sequenze logiche di emoji e suddivise in 6 macro categorie di riferimento (vita quotidiana; mangiare e bere; sentimenti; aiuto, attività ludico-ricreative, ricorrenze e celebrazioni); le persone afasiche sceglieranno ciò che vogliono comunicare tra un panel di opzioni visive, inviando la sequenza di emoji selezionata al destinatario non afasico. La persona non afasica riceve il messaggio in forma testuale e potrà rispondere utilizzando parole scritte; allo stesso modo, il paziente afasico riceverà la comunicazione in forma di emoji. Ulteriori informazioni relative al progetto Samsung Wemogee sono disponibili al sito internet: wemogee.com