Sanremo 2020, classifica e toto vincitore: Gabbani in testa, crolla Anastasio

Sanremo 2020, la classifica vede Gabbani in testa. Nel toto vincitore Elodie è la preferita, crolla Anastasio

Durante le prime due serate del Festival di Sanremo, pubblico e giuria hanno ascoltato i 24 cantanti big in gara ed è ora tempo di classifiche. Prima dell’inizio della kermesse il favorito era Anastasio, ma dopo ieri tutto è cambiato.

Classifica Sanremo 2020: Gabbani vola al primo posto

Ecco la classifica dei cantanti big secondo le votazioni della giuria demoscopica. Francesco Gabbani slitta al primo posto.

Francesco Gabbani

Le Vibrazioni

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Elodie

Diodato

Irene Grandi

Tosca

Michele Zarrillo

Levante

Marco Masini

Alberto Urso

Giordana Angi

Raphael Gualazzi

Anastasio

Paolo Jannacci

Achille Lauro

Enrico Nigiotti

Rita Pavone

Riki

Elettra Lamborghini

Rancore

Bugo e Morgan

Junior Cally

TOTO VINCITORE SANREMO 2020: ecco gli artisti favoriti. Al primo posto Francesco Gabbani

Tutti si chiedono chi vincerà il Festival di Sanremo. Mentre inizialmente il preferito era Anastasio, ora anche gli scommettitori cambiano idea. Dopo aver ascoltato le 24 canzoni in gara concordano in parte con la classifica della giuria demoscopica.

La vera favorita è Elodie a 4,50, ma a sorprendere è l’exploit di Francesco Gabbani che vola al secondo posto, passando da quota 15 a 5,00 secondo gli analisti SNAI.

Segue sul podio Diodato, ma la sua quota sale da 6,00 a 7,00.

Molto interessanti le quote de Le Vibrazioni e dei Pinguini Tattici Nucleari, entrambi a 8,00. La vittoria di Irene Grandi e Achille Lauro viene pagata 12 contro 1. Stessa quota anche per Piero Pelù, che nella seconda serata del Festival di Sanremo era dato addirittura a 50 volte la posta. Stabile a 15 Tosca, insieme a Levante (che era a 12). Alberto Urso, tra i favoriti della vigilia a 6,50, vede allontanarsi ulteriormente la vittoria: ieri valeva 8,00, oggi raddoppia a 15. Non convincono Rancore (che sale da 8,00 a 25) e Giordana Angi (da 12 a 25), migliorano invece Michele Zarrillo e Raphael Gualazzi, che ieri si giocavano a 33 e ora valgono 25, come Marco Masini. Restano a 33 Elettra Lamborghini ed Enrico Nigiotti, raggiunti da Paolo Jannacci. Rita Pavone e Junior Cally si allontanano ancora a quota 75, insieme a Riki, Morgan e Bugo restano ultimi a 100 volte la posta.