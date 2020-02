Sanremo, dopo il successo Coletta (Rai) svela:Favino-Zingaretti per il varietà

Sanremo, Coletta: "Il mio sogno? Favino e Zingaretti per il varietà"

Dopo il termine della kermesse canora, il direttore di Rai 1 Coletta tira le somme e si gode il successo del 70° festival di Sanremo. Non mancano – nella conferenza stampa di chiusura – gli annunci e le idee che riguardano la prima rete della tv pubblica, a partire dal format del varietà: "Il mio sogno? Favino e Zingaretti per il varietà" ha detto Coletta. Una trasmissione disegnata su misura per due volti molto amati della televisione italiana.

Sanremo, Coletta: media complessiva 54.94%, record millennio

Sanremo 2020 ha raccolto complessivamente una media del 54.94%, "che e' il record del millennio: dobbiamo tornare al 1999 per avere un dato superiore". Lo annuncia in conferenza stampa il direttore di Rai1 Stefano Coletta. "Nella seconda parte - aggiunge - il festival ha avuto nella serata finale piu' di 7 milioni all'ascolto". Record assoluto sul pubblico dei giovanissimi, "con oltre il 61% sul target 15-24 anni, non accadeva dal 1998"e ottimi riscontri sui laureati, "che hanno apprezzato - dice Coletta - questo grande family show, che ha saputo raccontare con grande autenticita' le grandi e piccole cose, anche la nostra quotidianita'., come hanno dimostrato i dialoghi tra Amadeus e Fiorello".

Sanremo, Coletta: Amadeus bis e' auspicabile

"Credo che un Amadeus bis al festival di Sanremo sia auspicabile, perche' ha fatto un ottimo lavoro da direttore artistico. Quindi perche' no? Ma ne dobbiamo parlare con l'amministratore delegato Rai Fabrizio Salini". Lo ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta, nella conferenza stampa conclusiva del festival. "Bisognera' sedersi a tavola, distanziando la decisione da questo meraviglioso risultato", ha aggiunto. Su un possibile arrivo di Alessandro Cattelan in Rai, ha poi spiegato "e' un uomo interessante che porta un codice che puo' essere innovativo per la Rai. Non so se sarebbe giusto per Rai1 o Rai2. Sicuramente lo osserviamo".