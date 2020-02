Sanremo, Pd dopo scoop Affari: "Interrogazione a Ministro Economia su sprechi"

Il Festival di Sanremo 2020 sta per concludersi, ma nei prossimi giorni la kermesse canora farà ancora parlare di sé, non tanto per le canzoni o per gli ascolti, quanto per gli strascichi dello scoop di Affaritaliani sulla pletora di dirigenti Rai in trasferta nella cittadina ligure e assisi sulle poltronissime dell'Ariston.

Dopo aver letto l'elenco riportato da Affari (clicca qui per leggere), Il vicecapogruppo Pd alla Camera dei Deputati Michele Bordo dichiara: "Presenteremo nei prossimi giorni una interrogazione al Ministro dell'Economia, azionista del servizio pubblico, per sapere se e' a conoscenza, e se non ritiene di intervenire sull'azienda, del numero record di dirigenti Rai in trasferta al Festival di Sanremo e dei relativi costi, come riportato da alcuni organi di stampa".

E ancora: "Chi li ha autorizzati? Quanto e' costata la loro trasferta? Era necessaria la presenza di tutti quei dirigenti? Quanto e' stato speso (parliamo di denaro pubblico proveniente dal canone pagato dai cittadini), per queste trasferte, visto che il bilancio della Rai segna meno 65 milioni di euro? Chi ha seguito il Festival in questi giorni avra' visto in prima fila all'Ariston la presenza fissa dell'Ad Fabrizio Salini e del Presidente Marcello Foa. Ma, come riportano gli organi di stampa, i vertici e dirigenti Rai in trasferta al Festival sarebbero molti di piu', e oltretutto accompagnati da parenti e dai rispettivi staff. Una presenza per nulla sobria, con viale Mazzini trasferita per una settimana sulla riviera ligure, a differenza dei precedenti management Rai che optavano per poche trasferte, in genere di un giorno, seduti non in prima fila a favore di telecamere. Con l'attuale gestione di Fabrizio Salini si e' tornati invece alla prima fila e alle poltronissime (con mogli, figli, accompagnatori e accompagnatrici)".

Nel citare parola per parola il nostro articolo, l'Onorevole Bordo prosegue: "Tutto cio' e' avvenuto nonostante i consiglieri di amministrazione della Rai, Rita Borioni e Riccardo Lagana', si fossero preventivamente rivolti al Presidente Foa e all'Ad Salini al fine di conoscere l'elenco dettagliato delle trasferte aziendali previste in occasione del Festival di Sanremo e i relativi costi. Richiesta che, a tutt'oggi, sembra non abbia avuto ancora risposta. Chiediamo quindi al Ministro Gualtieri di sapere se e' a conoscenza di quanto continua ad avvenire nel servizio pubblico e se non ritiene di dover intervenire per verificare la regolarita' dei conti e delle spese effettuate per le trasferte a Sanremo".