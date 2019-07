Sanremo va ad Amadeus, Bonolis si prende una pausa. Rumors

Amadeus sta firmando il contratto per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Perciò rinuncia al programmato Stasera tutto è possibile, che ha condotto dal 2015 al 2018 (quella che andrà in onda in autunno su Rai2 sarà la quinta edizione). La gara, dicono i rumors, per subentrargli è tra Angelo Pintus e Stefano De Martino. Invece Amadeus ha deciso di continuare a condurre I soliti ignoti, nell'access prime time di Rai1, in competizione, spesso vincente, con Striscia la notizia (Canale5). Ma c'è pure un'annotazione di cronaca rosa: Amadeus è alla vigilia delle nozze. La cerimonia in chiesa avverrà a Roma, quella civile si era svolta nel 2009. L'unione con Giovanna Civitillo, ex ballerina proprio nei programmi da lui condotti, è incominciata nel 2003 e nel 2009 è nato Josè Alberto.

Paolo Bonolis, scrive Italia Oggi, dice arrivederci (almeno per un anno) a Ciao Darwin. Così ha accettato di ricevere il testimone da Gerry Scotti e a dicembre e per 130 puntate condurrà Avanti un altro che sostituirà Caduta Libera (su Canale5). Un impegno non di poco conto (anche se, come da tradizione, sarà affiancato da Luca Laurenti) ma, in compenso, non sarà impegnato nella nona edizione di Ciao Darwin: ha deciso per una pausa di riflessione.