Santanchè, Visibilia annuncia un nuovo aumento di capitale

Due giornate di passione in Borsa per il titolo di Visibilia editore, tra martedì e ieri. Due sedute che hanno visto il titolo della casa editrice guidata da Daniela Santanchè sospeso più volte per eccesso di rialzo, con conseguente divieto di Borsa Italiana di "immissione di ordini senza limiti di prezzo" sulle azioni ordinarie come spiega ItaliaOggi. Ieri le contrattazioni a Piazza Affari si sono concluse a +47,1% a 0,5 euro per la società.

La vitalità del titolo del titolo deriva, secondo lo stesso editore che è anche imprenditrice della raccolta pubblicitaria nonchè parlamentare con Fratelli d'Italia, "dalla ristrutturazione aziendale in atto e dal nuovo aumento di capitale annunciato per 4,8 milioni di euro".

La ricapitalizzazione servirà non solo per rafforzare la strategia (soprattutto digitale) delle testate, secondo quanto riporta ItaliaOggi, ma anche per "supportare eventuali acquisizioni che consentirebbero una crescita del perimetro editoriale", come recita la comunicazione al mercato da parte della stessa casa editrice.

L'assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, è convocata il prossimo 16 dicembre per approvare o meno la proposta di ricapitalizzazione. L'efficacia dell'aumento di capitale dovrebbe partire da gennaio 2020 come precisa italiaOggi.

"Oggi incontrerò nuovamente i sindacati dei giornalisti per dirimere la situazione di Visto, che al momento ha sospeso le pubblicazioni", ha concluso Santanchè che, in parallelo, annuncia un tour lungo la Penisola per Novella, nel 2020, in occasione del suo centesimo anniversario con tanto di lancio di libro sulla storia d'Italia, letta attraverso il costume tricolore da Alcide De Gasperi a Luigi Di Maio. Infine, resta Ciak e il prospettato trasloco della redazione a Roma da Milano come spiega ItaliaOggi.