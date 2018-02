Santander Consumer Bank Italia: un'eccellenza nell'HR secondo Top Employers

Santander Consumer Bank Italia è Top Employers 2018. Il prestigioso premio è stato confrito dal Top Employers Institute per l'eccellenza HR dell'azienda nell'ambito della formazione aziendale.

Santander Consumer Bank Italia è Top Employers 2018: i dettagli della ricerca annuale di Top Employers Institute

Santander Consumer Bank Italia è l'azienda Top Employers 2018 secondo il Top Employers Institute. La ricerca annuale,basata su un'analisi indipendente, certifica le migliori aziende del mondo in ambito HR e ne valuta processi e strumenti analizzando diversi ambiti: valorizzazione dei talenti, pianificazione della forza lavoro, on-boarding, apprendimento e sviluppo, performance management, sviluppo della leadership, pianificazione di carriere, retribuzione e benefit, cultura aziendale. Sulla base della ricerca, Santander Consumer Bank rappresenta un'eccellenza per condizioni di lavoro, attenzione ed efficacia dei percorsi di formazione e interessanti opportunità di sviluppo anche per i giovani talenti. ll prestigioso riconoscimento, ricevuto per la prima volta nel 2018 da Santander Consumer Bank Italia, si affianca a quelli ricevuti dalle business unit del Gruppo in Austria, Belgio, Germania, Olanda, Polonia, Spagna e Regno Unito e permette a Santander di essere riconosciuta Top Employers Europe.

Santander Consumer Bank Italia è Top Employers 2018: i commenti al prestigioso riconoscimento nelle parole dell'AD e Direttore Generale di Santader Consumer Bank Alberto Merchiori.

“Valorizzare le risorse umane è una vera e propria mission per il Gruppo Santander. Il nostro è un impegno costante, fondato sulla volontà di migliorarci e di sviluppare le potenzialità dei nostri colleghi. Sono loro l’elemento chiave per aiutare persone e imprese a crescere, per essere vicini alle esigenze dei nostri clienti e per innovare tutti i nostri servizi: prestiti, cessione del quinto, carte di credito, leasing, conti deposito” , spiega Alberto Merchiori, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Santander Consumer Bank.

Santander Consumer Bank Italia è Top Employers 2018: l'importanza della formazione delle HR nelle parole di Guido Piacenza, Responsabile Risorse Umane e Organizzazione

“Riteniamo cruciale creare un ambiente di lavoro stimolante e costruttivo per tutti i dipendenti.Questo significa investire nella formazione: nel 2017 abbiamo erogato per i nostri 622 dipendenti oltre 24.000 ore di corsi. Significa migliorare il benessere dei dipendenti attraverso il welfare aziendale e, ad esempio, una polizza sanitaria che consente check-up gratuiti a tutti i colleghi. Si concretizza anche in diverse iniziative di comunicazione interna per sensibilizzare i colleghi su come stare in salute, a partire dall’alimentazione, dall’attività sportiva, dall’equilibrio tra vita professionale e personale” spiega Guido Piacenza, Responsabile Risorse Umane e Organizzazione. “In più dedichiamo particolare attenzione ai giovani talenti: lo scorso anno 40 millennials, laureati, laureandi e studenti delle superiori, hanno potuto partecipare a tirocini curriculari ed extracurriculari o effettuare progetti di alternanza scuola-lavoro. Una volta entrati nell’organico dell’azienda, sono poi seguiti con strutturati percorsi di on boarding; in molti casi hanno l’opportunità di conoscere la realtà internazionale di Santander direttamente presso l’headquarter di Madrid, di crescere attraverso la mobilità interna (sia in Italia sia nelle altre business unit del Gruppo) e di aderire a progetti intra-Gruppo. Se questa certificazione per noi è un riconoscimento importante, è anche un incentivo a migliorare ancora le condizioni di lavoro e le opportunità di sviluppo dei nostri colleghi”.