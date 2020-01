Sardine in trattative con Mediaset e scelgono Gentili; Tg 2 batte tutti

Mattia Santori aveva detto ‘non andremo mai a Rete 4’ . Ma ora i giovani leader delle ‘Sardine’ potrebbero ripensarci a breve e non sarebbe comunque la prima volta visto che Jasmine Corallo è gia stata ospite di Veronica Gentili. In ogni caso, se dovesse accadere, l’ interlocutore per la loro prima apparizione sui canali di Berlusconi sarà il programma ‘Stasera Italia’ e precisamente proprio lo spazio condotto da Veronica Gentili. Un caso? Non proprio, la giornalista romana non è certamente nota per essere una ‘affiliata’ del sovranismo e il suo programma vede spesso tra le sue fila calibri della sinistra come Pierluigi Bersani, Andrea Orlando, Gianni Cuperlo. Se dovesse andare in porto Una bella soddisfazione per la brava conduttrice che ormai supera ogni domenica la trasmissione di Massimo Giletti in sovrapposizione e sulla quale i vertici di Mediaset, a ragione, sembrano puntare molto.

Il Tg 2 è l’unico giornale ad aver dato le immagini dell’incontro fra Nicola Gatteri. Merito di Giuseppe Malara inviato da Gennaro Sangiuliano a seguire i comizi di Salvini IN Calabria , e che non si è certo limitato a fare una cronaca dei fatti ma ha avuto la prontezza a garantirsi lo scoop. Malara, penna fine ma anche acuto osservatore politico, era sul punto di candidarsi con il centrodestra in Calabria, ma poi sembra aver declinato le offerte. Poco male : il talento giornalistico non gli manca e per lui si prevedono ottime prospettive professionali.