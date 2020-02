Scaletta Sanremo 2020 terza serata: cantanti, ospiti, duetti di giovedì

Scaletta terza serata Sanremo 2020: la serata dedicata ai duetti. Tanti gli ospiti attesi

La terza serata del festival di Sanremo è dedicata, come di consueto, ai duetti. I cantanti big in gara si esibiranno con i colleghi da loro prescelti sulle note di famose cover.

È grande l’attesa per conoscere a quali artisti si sono affidati i 24 protagonisti della kermesse canora e quali canzoni hanno scelto per stupire ed emozionare il pubblico. Sono tanti e famosi gli ospiti attesi.

Sanremo 2020, la scaletta della terza serata: cantanti, duetti e cover

È tutto pronto per la terza serata di Sanremo. Questa sera l’Ariston ospiterà un tripudio di artisti. I big in gara saranno infatti affiancati da famosi cantanti e si esibiranno in duetti, reinterpretando i grandi successi del festival.

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti, i duetti e le cover.

Michele Zarrillo e Fausto Leali: Deborah

Junior Cally e i Viito: Vado al massimo

Marco Masini con Arisa: Vacanze romane

Riki e con Ana Mena: L’edera

Raphael Gualazzi e Simona Molinari: E se domani

Anastasio e la Pfm: Spalle al muro

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta: Si può dare di più

Alberto Urso e Ornella Vanoni: La voce del silenzio

Elodie e Aeham Ahmad: Adesso tu

Rancore con Dardust e La rappresentante di lista: Luce – Tramonti a Nord Est

Pinguini Tattici Nucleari: Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole, Rolls Royce

Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi: Ti regalerò una rosa

Giordana Angi e i Solis String Quartet: La nevicata del 56

Le Vibrazioni e Canova: Un’emozione da poco

Diodato e Nina Zilli: 24 mila baci

Tosca e Silvia Perez Cruz: Piazza grande

Rita Pavone e Amedeo Minghi: 1950

Achille Lauro e Annalisa: Gli uomini non cambiano

Bugo e Morgan: Canzone per te

Irene Grandi e Bobo Rondelli: La musica è finita

Piero Pelù: Cuore matto

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto: Se me lo dicevi prima

Elettra Lamborghini e Myss Keta: Non succederà più

Francesco Gabbani: L’italiano

Questa sera a votare sarà l’orchestra. Il risultato avrà un certo peso nella classifica generale di sabato, la serata finale in cui sarà eletto il vincitore del Festival di Sanremo.

Sanremo 2020: ospiti e vallette della terza serata

Accanto ad Amadeus questa sera saliranno sul palco dell’Ariston le bellissime Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. I super ospiti attesi sono Mika, Lewis Capaldi e Roberto Benigni, previsto per le 22.40.

Fiorello non salirà sul palco durante la terza serata di Sanremo, ma affiancherà Nicola Savino ne “L’altro Festival”.

Confermato invece Tiziano Ferro.