Scandalo al Sole su Tempi

Il settimanale in edicola domani dedica la copertina al rilancio del quotidiano e ad altre manovre all'interno di Confindustria. Parla il vice presidente Stefan Pan

Il futuro del Sole 24 Ore? "Il Consiglio di amministrazione ha fatto tutte le valutazioni e messo in campo le azioni per affrontare il percorso di risanamento e rilancio del gruppo e dotare la società delle risorse necessarie a sostenerlo. E l'assemblea ha approvato la ricapitalizzazione proposta. Ora, le premesse ci sono tutte. Sta al management realizzarle". La questione Settentrionale posta dal presidente di Assolombarda? "Ha poco senso parlare di questione Settentrionale o Meridionale e cose del genere. Ha senso parlare di questione nazionale rispetto all'Europa. Bisogna cercare un approccio associativo meno autoreferenziale a livello territoriale e trovare una nuova coesione valorizzando capacità ed eccellenze che si trovano in tutte le regioni". La legge speciale per Milano? "Milano deve essere non un'isola felice o la prima della classe ma un laboratorio in cui sperimentare nuove soluzioni e nuove strade da estendere anche ad altre aree del paese. La parola d'ordine è inclusione". Sono alcuni stralci dell'intervista al vice presidente di Confindustria, l'imprenditore di Bolzano Stefan Pan, che sarà pubblicata sul settimanale Tempi domani in edicola. Tempi dedica la copertina ("Scandalo al Sole") alle manovre per il rilancio del quotidiano, in particolare al ruolo del fondo Palamon Capital Partners, e ai retroscena della pace tra il presidente Vincenzo Boccia e il numero uno di Assolombarda, Carlo Bonomi, dopo il suo discorso d'insediamento del 13 giugno in cui aveva sottolineato un certo malcontento nelle associazioni del Nord.