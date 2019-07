Una bella iniziativa da parte di Coca cola che ha deciso di attivarsi per far sì che le uscite dei teenager tornino a essere momenti che valga la pena vivere e condividere, sia online che nella vita reale. Come scrive Spot and Web, per ottenere questo risultato, Publicis Italia e Publicis Romania hanno creato Coca-Cola Stories: una campagna che ha visto stampare sulle iconiche lattine e bottiglie del brand circa 400 parole diverse legate all’amicizia, alla musica, alla moda, all’estate e a ogni sorta di argomento di conversazione tra teenager, con un occhio alla localizzazione di termini specifici appartenenti al linguaggio giovanile dei 25 mercati interessati, così da rendere l’idea ancora più rilevante. I ragazzi sono stati poi invitati a combinare i prodotti per creare delle Coca-Cola Stories che potessero sia descrivere i loro momenti unici, sia ispirarli a viverne sempre di nuovi.

Sempre come scrive Spot and Web, le Coca-Cola Stories possono essere condivise su un’APP dedicata insieme alle foto e ai video dei gruppi di amici che le hanno create, in cambio di premi pensati per far vivere ai teenager esperienze di gruppo come concerti e viaggi, incoraggiandoli così a stare insieme ancora di più. E sempre grazie all’APP è possibile scansionare i prodotti Coca-Cola per sbloccare parole digitali da usare per creare Coca-Cola Stories sempre diverse.