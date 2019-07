Se Travaglio si mette a cantare... Ecco la sua performance in Salento. Video

Il Fatto Quotidiano è un buon giornale, ma Affaritaliani.it lo è di più: ha occhi, taccuino e smartphone ovunque. E così il primo quotidiano online ha paparazzato Marco Travaglio a Nardò, in provincia di Lecce, nelle inedite vesti di cantante. Invitato per presentare il suo libro “Perché No Tav” nell'ambito del Salento Book Festival, il giornalista non si tira indietro di fronte al pianobar del ristorante Mignano, pur trovandosi sicuramente più a suo agio nel salotto tv di Lilli Gruber o dietro la scrivania del quotidiano da lui diretto. Eccolo allora mentre si esibisce in una performance canora, interpretando "Washington" di Lucio Dalla. Decisamente meglio quando scrive...