Seeds&Chips e Saatchi&Saatchi insieme per la nuova campagna on air da febbraio

Seeds&Chips - the Global Food Innovation Summit affida a Saatchi&Saatchi la gestione dell'attivita' di comunicazione del Summit previsto a Milano presso il MiCo - Centro Congressi nel mese di Maggio.

La campagna, on air a partire da Febbraio, promuovera' la quarta edizione del Summit sul tema della Food Innovation, una vetrina di eccezione che ogni anno riunisce a Milano il meglio della Food Innovation italiana e internazionale per discutere di come cambia il modo in cui raccontiamo, consumiamo e produciamo il cibo.

L'edizione 2017 ha visto la partecipazione come keynote speaker del 44° Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, alla sua prima uscita pubblica a livello internazionale dopo aver lasciato la Presidenza.

Marco Gualtieri , Presidente e Fondatore di Seeds&Chips dichiara:

''La quarta edizione di Seeds&Chips avra' ancora maggiore visione e presenza internazionale per continuare a lanciare il messaggio che l'innovzione del food e' una delle priorita' a livello globale per le sue correlazioni con il cambiamento climatico,l'aumento della popolazione e la salute. La campagna di Saatchi&Saatchi ci dara' l'opportunita'di raggiungere efficacemente gli stakeholder ed il grande pubblico,in particolare i giovani che sono i grandi protagonisi di questo grande cambiamento in atto''

''Penso che Seeds&Chips sia una fantastica opportunita' per il nostro Paese ma non solo. Il tema del cibo in tutte le sue forme,dalla produzione all'applicazione delle tecnologie e ' di importanza mondiale. Siamo felici di poter far parte di un progetto di partnership con loro per promuovere questo evento ''

- ha dichiarato Simone Mase', CEO di Saatchi&Saatchi