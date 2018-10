Selfie Food torna su La7d: tutti i giorni sul canale 29 del digitale terrestre

SELFIE FOOD – UNA FOTO, UNA RICETTA in onda su La7d, canale 29 del digitale terrestre, a partire da lunedì 22 ottobre

Torna l’innovativa rubrica di cucina SELFIE FOOD – UNA FOTO, UNA RICETTA che trasforma in ricette replicabili a casa, i piatti che spopolano ed impazzano sui social.

Il programma SELFIE FOOD andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 13.10 e il sabato alle 12.30 con un appuntamento speciale di mezz’ora. Selfie Food sarà condotto da Giorgia di Sabatino: foodblogger e foodwriter abruzzese che ha trasformato la sua passione per la cucina in un’autentica professione.



Nel programma la foodblogger sarà impegnata a cercare sui social la foto più invitante, per poi studiarne e realizzarne in cucina la giusta ricetta,ricreando il piatto raffigurato, fino al “selfie piatto” finale.

Dal lunedì al venerdì Giorgia sceglierà una foto tra le 3 inviate dai telespettatori e riprodurrà, il più fedelmente possibile il piatto,inventandone la ricetta. Nella puntata speciale di sabato saranno ricordati i 5 piatti presentati in settimana e sarà decretato il piatto che merita più like.



Giorgia Di Sabatino andrà alla ricerca dei segreti della grande cucina: la preparazione di un piatto partendo da un ingrediente principe, le migliori tecniche per equilibrare i sapori e gli odori, fino ai tempi di cottura, il tutto per rendere unica ogni portata anche nella presentazione finale.



Giurata d’eccezione della prima puntata sarà Sonia Peronaci, la food blogger più famosa d’Italia.

Nelle puntate successive, invece, sarà l’autore della fotografia del piatto presentato in settimana a vestire i panni del giudice.