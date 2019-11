Serata evento su Rai1 per il Bambin Gesù, atteso il messaggio del Papa

Il conto alla rovescia è già partito. Il grande show di Rai1 per il Bambin Gesu, ospedale pediatrico fiore all’occhiello per qualità, è pronto. Appuntamenti in prima serata mercoledì 20 novembre, dall’aula Paolo VI. Un grande evento con artisti come Renzo Arbore, Mahmood, Elodie, Renga e tanti altri (anche del mondo dello sport). E’ atteso anche il messaggio di Papà Francesco, come è stato annunciato oggi in viale Mazzini (dove erano presenti le maestranze dell’ospedale e quelle di Rai1, con il direttore Teresa De Santis e il vicedirettore Claudio Fasulo). Partner della serata è RTL102.5 (il colosso radiofonico di Lorenzo Suraci), che si è adoperata in questi mesi per il grande evento.

Nel 2018 sono stati effettuati 28.730 ricoveri, 327 trapianti con il 30% di pazienti che po vengono da altre regioniVerranno raccontare storie dell’ospedale tra i più famosi al mondo. Tutto sarà trasmesso in diretta dall’aula PaoloVI del Vaticano con Amadeus alla conduzione della serata-show.

“Per ma questa serata è un vero onore. È una missione del servizio pubblico”, racconta a Teresa De Santis che fa un vero elogio ad Amadeus. Per lui un bel momento professionale con i game della Rete ammiraglia e il Festival di Sanremo a febbraio 2020. “I bambini che ho incontrato mi hanno detto: “Ci vediamo fuori da qui, al teatro da Delle Vittorie”. Queste frasi mi hanno emozionato”, racconta Amadeus. Commosso. Intanto é già attivo il numero solidale per le donazioni: 45535.