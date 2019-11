Serena Dandini ritorna su Rai3. E Fiorello posta sul web il dopo Festival

Serena Dandini ritorna su Rai3 il 23 novembre come spiega ItaliaOggi: il programma si intitola Stati generali e riprende la fortunata serie della Tv delle ragazze ma con alcune novità. Spiega: "Stavolta rispetteremo le quote azzurre, ci saranno anche i maschi, a cominciare da Neri Marcorè. Sarà una satira su quello che non va, una fotografia dei tempi che viviamo, di consusione e mancanza di speranze, futuro e sogni". Quindi, come precisa ItaliaOggi, anche un ritorno alla satira sulle reti Rai.

E intanto Fiorello sempre più padrone di RaiPlay. Sul web infatti, come spiega ItaliaOggi, sposterà anche L'altro Festival, ovvero il dopo Festival di Sanremo che condurrà durante le giornate dell'evento. Quindi il dopo Festival non sarà più su Rai1.

Dice Amadeus, come riporta ItaliaOggi: "Con Fiorello Il dopo Festival sarà diverso e passeremo in diretta su Rai Play anche l'incontro giornaliero degli artisti e dirigenti Rai con la stampa".

Intanto però, come precisa ItaliaOggi, Fiorello su RaiPlay sembra avere meno appeal di quanto ci si potesse aspettare mentre su Rai1 l'ultima sua mini puntata ha registrato 5,3 mln di telespettatori.