Serena Scarpello entra nel gruppo HAVAS

Serena Scarpello è entrata nel gruppo HAVAS dove per HAVAS PR si occuperà di strategie di comunicazione, Corporate magazine, relazioni con la stampa, comunicazione digitale.

Serena mantiene la direzione del magazine di cultura del lavoro LINC, edito dal gruppo Manpower in collaborazione con RCS - Corriere della Sera.

Serena arriva da circa 4 anni presso il gruppo Manpower in qualità di Ufficio Stampa e Digital PR, e da 6 anni di conduzione di programmi tv nel mondo della finanza per Class CNBC.

Si è laureata presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma in "Scienze Politiche - Relazioni Internazionali" e successivamente in "Comunicazione Economica, Politica e Istituzionale". Ha studiato presso l'Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE di Madrid , svolto ricerca presso la Commissione Europea di Bruxelles e lavorato presso il Ministero degli Esteri, prima di dedicarsi al giornalismo e alla comunicazione.

Organizza incontri letterari all'interno di diverse manifestazioni tra cui Il Salone del Libro di Torino e Bookcit, insegna Brand Journalism per la scuola di Scrittura Creativa dell'Università Cattolica di Milano e Storytelling per l'Academy TralerigheLab.