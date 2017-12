Shazam acquistata da Apple. Svolta per l'app che riconosce la musica

Apple ha acquisito Shazam, l'app che riconosce i brani musicali, di film e serie tv. Le cifre dell'operazione non sono note ma, secondo le indiscrezioni pubblicate da TechCrunch, dovrebbero aggirarsi attorno ai 400 milioni di dollari. La somma sarebbe meno della meta' della valutazione ottenuta da Shazam nel suo ultimo round, del febbraio 2015. Ma si tratterebbe comunque della seconda maggiore acquisizione nella storia di Apple dopo quella delle cuffie Beats, per le quali Tim Cook sborso' 3 miliardi di dollari nel 2014. La Mela, infatti, tende a preferire acquisizioni piu' piccole. "Non vediamo l'ora che Shazam e il suo talentuoso team si aggreghino a Apple", ha affermato la societa' in una nota. "Apple Music e Shazam sono naturalmente compatibili" perche' hanno lo stesso obiettivo: "Offrire agli utenti una grande esperienza musicale. Abbiamo in serbo progetti entusiasmanti".