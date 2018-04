Shiseido, la nomina di Francesca Forfori

Strutturare e ampliare le attività di comunicazione e marketing è l’obbiettivo di Shiseido Group. La nota azienda cosmetica rafforza l’organizzazione interna nominando Francesca Forfori in qualità di Brand Manager Make Up Brands, cui faranno capo i reparti Marketing, Sales e Training dei Makeup Brand Nars, Laura Mercier E Bare Minerals, nella divisione Shiseido Prestige.

Già in azienda dall’ottobre 2017, Francesca Forfori ha una consolidata esperienza nell’ambito Beauty & Luxury e ha lavorato come Trade Marketing & Visual Merchandising Manager in Collistar e per il Gruppo Percassi nelle aree Marketing, Retail & Wholesale ricoprendo posizioni strategiche per i marchi Kiko, Madina, Womo&Bullfrog. “Siamo molto contenti dell’arrivo di Francesca in Shiseido che rappresenta una grande opportunità per il nostro gruppo” – ha dichiarato il Country Manager Luca Lomazzi -“Con l’ingresso dei Makeup Brand all’interno della Divisione Shiseido Prestige, avevamo la necessità di una figura che proponesse di apportare un contributo al piano di sviluppo dei marchi, rafforzando la Brand Identity in un mercato dinamico come quello del make up, consentendovi di diventare una company a 360° bilanciata nei tre assi, Skincare, Fragrance e Makeup”.

Francesca Forfori ha risposto dichiarando: “Ringrazio Shiseido per la fiducia che mi ha accordato, perché è una grande opportunità essere parte integrante di un’azienda con una storia unica lunga oltre 140 anni, che ha una cultura basata sull’eccellenza e il valore delle persone. Soprattutto poter partecipare dalla fase iniziale a questo progetto che riguarda l’implementazione e lo sviluppo dei Make up Brands nel mercato Italiano”- concludendo poi dicendo: “Questo ci permette di allargare il nostro portafoglio Brands ed essere più competitivi in un mercato sempre più dinamico”.

fonte: www.engage.it