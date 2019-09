Simone Lo Nostro nominato chief commercial officer di Sky Italia

Lo Nostro è cresciuto professionalmente in aziende di servizi leader nel settore energetico, ricoprendo ruoli strategici prima in EGL Italia e poi in Enel dove ha gestito attività di marketing, pricing e approvvigionamento per i clienti residenziali e business. Ingegnere elettrico, con specializzazioni in SDA Bocconi e INSEAD, come scrive Prima Online dal 2015 Lo Nostro è stato Direttore Generale Mercato e ICT di Sorgenia, uno dei principali operatori del settore dell’energia, dove ha contribuito in modo determinante al rilancio dei risultati aziendali, puntando sul canale digitale e ristrutturando i sistemi informativi.

Sempre come scrive Prima Online, Lo Nostro in Sky si dedicherà a rafforzare ulteriormente il canale di vendita digitale e a semplificare e armonizzare la value proposition dell’azienda in un momento in cui la trasformazione digitale e la tempestività di risposta sono sempre più centrali per rafforzare la relazione con i clienti.