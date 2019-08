Sisal: caccia al Jackpot record SuperEnalotto anche sul digitale

Sisal: cresce anche sul digitale la caccia al Jackpot record SuperEnalotto con il montepremi più alto al mondo e il più alto della storia del gioco

In fuga dal 23 giugno dello scorso anno, il Jackpot di SuperEnalotto a disposizione per l’estrazione di giovedì 8 agosto vale 205,4 milioni di euro. Il premio, che è il più alto al mondo, dal 27 giugno scorso ha superato anche il record storico del gioco, pari a oltre 177,7 milioni di euro, vinti il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole.

Sono passati 9 anni dal Jackpot record conseguito nel 2010 e e da allora le modalità di gioco sono cambiate e si sono diversificate.

Le ricevitorie restano ancora oggi un un punto di riferimento capillare con una rete Sisal distribuita su tutto il territorio nazionale, ad esse si affianca la modalità online, frutto della trasformazione sociale e tecnologica del nostro Paese.

Dalle ricevitorie alle App, dalle sole schedine cartacee a quelle anche digitali e dalle giocate tra amici alla Bacheca dei Sistemi, la storia del SuperEnalotto è un viaggio continuo lungo la rotta del rinnovamento.

Oltre alle ricevitorie e al web i giocatori oggi hanno scoperto un modo ancora più veloce e innovativo di tentare la sorte. Attraverso la App del SuperEnalotto, infatti, chiunque può scegliere la combinazione fortunata direttamente dal proprio telefono e anche verificare in totale autonomia la propria ricevuta per scoprire se ha realizzato una vincita. I giocatori italiani possono tentare la sorte su Sisal.it, tramite Web e attraverso le App.

Il numero di giocatori che hanno provato a vincere il Jackpot SuperEnalotto online nell’ultima settimana è alle soglie dei 100.000, stabilendo così un record.

Le caratteristiche che rendono il canale digitale particolarmente apprezzato dagli utenti sono riconducibili a: