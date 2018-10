SisalPay alla fiera Smau porterà Bill

SisalPay, il brand dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal, è protagonista a SMAU 2018 dal 23 al 25 ottobre a Fieramilanocity, con un nuovo ecosistema di servizi sviluppati sia per i rivenditori che per i consumatori. Da oltre 50 anni SMAU è il laboratorio dell’innovazione a supporto di aziende e pubbliche amministrazioni per sviluppare competenze e tecnologie. È quindi l’occasione ideale per presentare le attività di Open Innovation, che rivestono un ruolo importante anche nelle novità commerciali di SisalPay, oggi leader nei pagamenti di prossimità con oltre 13 milioni di italiani, 500 servizi offerti e una rete di oltre 40.000 punti vendita capillarmente distribuiti in Italia. A SMAU, SisalPay presenterà Bill, il nuovo sistema di pagamento digitale via smartphone, che nasce da una start up interna creata alla fine del 2017 e composta da 20 giovani digital talent. Con Bill è possibile pagare qualsiasi tipo di prodotto presso qualsiasi punto vendita convenzionato. Sicuro e veloce, Bill semplifica i pagamenti di tutti i giorni e permette di trasferire denaro anche tra contatti privati. Bill, il wallet digitale più conveniente del mercaro, utilizza il codice IBAN per la ricarica del proprio budget settimanale, fino ad un massimo 250 euro. Pensato per accompagnare la transizione verso un sistema cashless, portando gli italiani verso nuove esperienze di pagamento innovative, Bill è di fatto il primo modello di proximity banking in Italia, grazie all’esclusiva funzione di ricarica in contanti. Il servizio Bill sarà attivo in tutti i punti di ristoro di SMAU.

Novità importanti riguardano anche l’esperienza di vendita dei rivenditori: per rispondere alle loro esigenze di semplificazione, velocità e ottimizzazione degli spazi, SisalPay annuncia oggi il lancio della nuova soluzione di cassa EasyCassa. Adatto a diversi ambiti commerciali, EasyCassa integra servizi innovativi e sistemi di pagamento digitali come Bill e semplifica ulteriormente la gestione del punto vendita grazie a un portale Cloud dedicato. Anche EasyCassa nasce da un approccio Open Innovation, in quanto sviluppato grazie all’acquisizione di un ramo d’azienda di una software house alla fine del 2017.