SISALPAY LANCIA IL CONCORSO AD ESTRAZIONE "UN DIAMANTE PER AMICO - 2018 EDITION"

Rendere la vita degli italiani più semplice attraverso un servizio di pagamento comodo, veloce e sicuro, che consente di dedicare meno tempo ai pagamenti e alle incombenze di tutti i giorni, per avere più tempo per la propria vita. E’ la mission di SisalPay e lo spirito con cui nasce il nuovo concorso “Un Diamante per Amico-2018 edition”, attraverso il quale il brand dei servizi di pagamento del Gruppo Sisal intende valorizzare il tempo di tutti i propri clienti con fantastici premi.

Fino a domenica 30 dicembre effettuando un pagamento attraverso la rete SisalPay tutti i clienti potranno vincere ogni settimana un diamante da un carato e ogni giorno un girocollo in oro con brillante Miluna. Partecipare al concorso è semplicissimo: basta registrarsi al sito Sisalpay e inserire il codice TID presente sulla ricevuta.

Potranno partecipare all’estrazione del premio settimanale e giornaliero tutti coloro che effettueranno un’operazione di pagamento presso uno dei 40mila punti SisalPay presenti in tutta Italia, oltre che online e da App.

Oltre che ai propri clienti, SisalPay ha dato ancora più valore alla propria rete, rendendo i rivenditori attori principali dell’iniziativa, infatti saranno premiati con un diamante anche tutti i punti vendita che avranno emesso gli scontrini vincenti relativi al premio settimanale.

Il concorso è anche social: tutti gli utenti che nel periodo promozionale si registreranno sulla pagina Facebook o sul mini-sito del concorso e risponderanno correttamente ad una domanda su SisalPay, potranno vincere ogni settimana un buono Amazon da 100€.

L’offerta di SisalPay, disponibile in oltre 40 mila bar, tabacchi ed edicole, online - www.sisalpay.it- e da App, consente a tutti i consumatori di pagare utenze e tributi, ricaricare il cellulare e carte di credito prepagate, ovunque ed in ogni momento della giornata. L’ecosistema dei servizi SisalPay è così in grado di rispondere ai bisogni di oltre 13,5 milioni di italiani, accompagnando l’esperienza del consumatore attraverso una proposta multicanale capace di soddisfare le diverse abitudini di acquisto.

Tutti i dettagli, regolamento e limitazioni sono disponibili su SisalPay