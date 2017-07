Sky stanga gli abbonati: da ottobre aumenti dell'8,6%

Sky: allarme consumatori, da ottobre aumenti dell'8,6%

Allarme dei consumatori per il caro-Sky. In una nota, la Federconsumatori ricorda che cosi' come annunciato, la pay tv passa la tariffa a 28 giorni, facendo cosi' scattare la tredicesima mensilita' con aumenti del +8,6%. Nel dettaglio, spiegano i consumatori, dal primo ottobre, la fatturazione avverra' ogni 4 settimane (28 giorni) e Ovviamente, come sempre in questi casi, l'azienda opera una modifica unilaterale del contratto, ponendo gli utenti di fronte al solito aut aut: o accettano le nuove modalita' di fatturazione, oppure sono liberi di recedere dal contratto senza penali fino al 30 settembre.

Si ripete, anche in questo caso, la curiosa costante delle modifiche unilaterali che vengono comunicate in pieno periodo estivo, quando molti sono fuori casa. In questo modo vengono ridotti, di fatto, i termini per recedere dal contratto: molti infatti leggeranno la comunicazione solo ad avvenuto rientro, magari dopo meta' agosto. Per i consumatori, si tratta di un atteggiamento inaccettabile e scorretto, ancor di piu' da parte di un'azienda cosi' importante, verso i suoi clienti. E' sconfortante vedere come i comportamenti negativi delle aziende riscontrino ampia diffusione, mentre quelli virtuosi rimangano quasi sempre casi isolati.