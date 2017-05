SKY TG24/ È ONLINE IL NUOVO SKYTG24.IT

Error processing SSI file



Skytg24.it si rinnova, con una veste grafica ancor più elegante e leggera, che valorizza al meglio i contenuti, le immagini e i video.

Il nuovo sito è stato pensato per migliorare la user experience dei visitatori che si connettono in mobilità. Con un’impostazione “Mobile first”, il nuovo Skytg24.it garantisce infatti una perfetta esperienza di navigazione e visione dei contenuti su tutti quei device, come smartphone e tablet, dotati di schermi piccoli e di formato verticale, oltre che naturalmente, una perfetta fruizione da desktop.

In questo modo il nuovo sito riesce a coniugare al meglio l’accuratezza dei contenuti editoriali della redazione di Sky TG24 con una modalità di fruizione tipica dei social network. L’attenzione al mondo dei social caratterizza da sempre Sky TG24, presente online su Facebook, Twitter e Instagram, dove raccoglie una community di quasi quattro milioni tra fan e follower sulle tre piattaforme, risultando tra le testate di news più seguite.

Tra le novità del nuovo sito dedicate agli utenti mobile vi sono il Floating Menu, integrato all’interno della pagina per consentire un più rapido accesso alle numerose aree del sito, e la Social Sticky Toolbar, integrata su qualsiasi contenuto editoriale, per condividere con facilità sui social.

Migliorato anche l’advertising: le inserzioni e i video pubblicitari, grazie allo sviluppo tecnologico che consente loro di essere visibili più a lungo anche in caso di scrolling della pagina, coniugano perfettamente esigenze commerciali ed editoriali, nel rispetto della navigazione dei lettori.