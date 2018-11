Sky Tg24, Varetto promossa e rimossa. Va alle news Europa. De Bellis direttore

Nuovi cambiamenti in Sky. Sarah Varetto, da quasi 8 anni alla guida di Sky Tg24, è stata nominata con decorrenza immediata evp news projects development, continental Europe, a diretto riporto di Andrea Zappia. Al suo posto, dal primo gennaio 2019 la direzione del tg sarà affidata a Giuseppe De Bellis, attualmente condirettore vicario di Sky Sport.

Varetto, che guiderà Sky Tg24 fino al 31 dicembre 2018, nel nuovo ruolo, spiega una nota della pay tv come si legge su www.primaonline.it, avrà la responsabilità di identificare e analizzare le opportunità di sviluppo delle news nel contesto continentale europeo in cui Sky opera, per rafforzare la presenza e l’identità del brand nei vari territori e si occuperà di definire progetti operativi per nuovi contenuti editoriali sulle diverse piattaforme, con particolare attenzione all’evoluzione tecnologica in corso nel mondo dell’informazione.

Varetto manterrà anche una presenza a Sky Tg24, con la conduzione di programmi e speciali e un ruolo di editorialista.