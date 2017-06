Smartphone, in futuro ricaricato solo 4 volte all'anno. BATTERIE SMARTPHONE

BATTERIE SMARTPHONE: IN FUTURO RICARICATO SOLO 4 VOLTE ALL'ANNO

E' uno dei più importanti problemi che ogni utente di smartphone incontra durante la propria quotidianità è senza dubbio quello della durata della batteria. Gli smartphone di oggi si scaricano facilmente. Sarà per la presenza di processori sempre più potenti, sarà per il diverso utilizzo che ogni utente ne fa, sarà anche per le connessioni sempre più veloci e dunque anche sempre più energivore; di fatto le autonomie dei telefoni cellulari di questi ultimi anni a malapena riescono a raggiungere la fine della giornata. Ecco che da tempo si cerca di studiare alternative serie che permettano agli utenti di non dover preoccuparsi ogni ora quanta batteria è stata consumata e quanta ne rimane.

In attesa di progettare le batterie che dovranno ricaricarsi poche volte l'anno, Kaspersky Lab lancia una nuova soluzione per gli utenti dei dispositivi Android: Battery Life. L'app gratuita è pensata per proteggere gli utenti mobile dalla spiacevole situazione di trovarsi con il cellulare scarico sempre nel momento meno opportuno. Secondo un'indagine, 9 persone su 10 provano un senso di panico quando la batteria del loro cellulare è quasi scarica.

BATTERIE SMARTPHONE: BATTERY LIFE, LA NUOVA APP PER AUMENTARE LA DURATA

Non si tratta di una sorpresa, se si considera che gli utenti si dichiarano più turbati dalla mancanza dei loro compagni digitali che dall'assenza del proprio partner. Spesso avere il cellulare scarico non è solo una situazione spiacevole, ma potrebbe anche essere pericoloso, ad esempio durante un'emergenza o se l'utente si trova in un posto nuovo. Battery Life è progettata per risolvere questo problema una volta per tutte. La soluzione di Kaspersky Lab analizza tutte le applicazioni sul dispositivo dell'utente e identifica quelle che consumano maggiormente la batteria. Questo è particolarmente importante considerando che il 96% delle app sui dispositivi Android opera in background, anche se l'utente non le ha avviate. Battery Life permette di fermare questi ''divoratori di batteria'' con un solo tocco, aumentando la durata della carica del dispositivo. Battery Life, inoltre, segnala all'utente se un'applicazione inizia ad utilizzare più energia del solito. Un'altra utile funzionalità di Battery Life è la sua capacità di calcolare il tempo rimanente prima che la batteria dello smartphone sia completamente esaurita.

Questa informazione consente agli utenti di trovare rapidamente un modo per caricare il proprio smartphone, per non rimanere isolati quando potrebbero averne più bisogno. Allo stesso modo, durante la carica, Battery Life calcola il tempo necessario prima che la batteria sia completamente carica. ''Il nostro approccio per proteggere gli utenti prevede la riduzione dei rischi digitali su tutti i fronti, non solamente nel campo delle cyber minacce. Per questo motivo abbiamo creato l'app Battery Life, che aiuta le persone a rimanere connesse. Tuttavia, ricordiamo agli utenti di fare attenzione alla sicurezza online ogni volta che sono connessi a internet e l'importanza di difendere la propria privacy da sguardi indiscreti, oltre a proteggere i propri dispositivi da perdita o furto.

Per tutte queste preoccupazioni, offriamo soluzioni dedicate'', ha commentato Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab. Kaspersky Battery Life pesa solo 15 MB e opera sulle piattaforme Android 4.1 - 6.0.1 in un numero limitato di lingue (italiano incluso). Per scaricare l'applicazione, cliccare su questo link. Informazioni su Kaspersky LabKaspersky Lab è un'azienda di sicurezza informatica a livello globale che nel 2017 celebra i suoi primi 20 anni di attività.

La profonda intelligence sulle minacce e l'expertise di Kaspersky Lab si trasformano costantemente in soluzioni di sicurezza e servizi per la protezione di aziende, infrastrutture critiche, enti governativi e utenti privati di tutto il mondo. Il portfolio completo di sicurezza dell'azienda include la miglior protezione degli endpoint e numerosi servizi e soluzioni di sicurezza specializzati per combattere le sofisticate minacce digitali in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky Lab e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante.