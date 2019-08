Smartphone, nel 2019 mercato mondiale a -2,5%. Ripresa nel 2020 grazie a 5G

Il mercato mondiale degli smartphone chiuderà il 2019 in negativo con un calo del 2,5% su base annua, a quota 1,52 miliardi di dispositivi. Lo prevedono gli analisti di Gartner, secondo cui nel 2020, tuttavia, si assisterà a una ripresa grazie alle nuove reti 5G, che faranno salire i volumi a 1,56 miliardi.

Quest’anno la contrazione più marcata delle vendite interesserà i mercati maturi e segnatamente il Giappone (-6,5%), l’Europa occidentale (-5,3%) e il Nord America (-4,4%). Nel dettaglio come specifica PrimaOnline, in Europa occidentale si passerà dai 147,2 milioni di smartphone commercializzati nel 2018 a 139,4 milioni nel 2019.

L’anno prossimo ci sarà un'inversione e le vendite torneranno a crescere, raggiungendo i 142,9 milioni. Non così in Nord America: gli analisti, a fronte dei 174 miliardi di telefoni venduti nel 2019, ne prevedono 166,5 milioni nel 2019 e 164,8 milioni nel 2020. In Giappone, che ha chiuso l’anno scorso con 33,9 milioni unità, sono attesi 31,7 milioni nel 2019 e 31,8 milioni – in lieve crescita – nel 2020.

In Cina nel 2018 si sono venduti 423,4 milioni di smartphone. Quest’anno si prevedono 411,1 milioni di unità, ma nel 2020 la ripresa sarà forte, con 424,5 milioni di pezzi.