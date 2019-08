Social, la dipendenza del secolo: chi li usa troppo non li lascia ma li cambia

Secondo quanto afferma uno studio della Lancaster University pubblicato dalla rivista Information Systems Journal, anche quando i social media sono fonte di stress gli utenti non li spengono ma cambiano piattaforma, alimentando una possibile dipendenza. Come scrive Prima Online, i ricercatori hanno analizzato le differenti forme di ‘tecnostress’ causate dai social, dalla sensazione di ‘invasione’ nella propria vita privata alla difficoltà di adattare l’uso a quello dei propri amici, e hanno poi sottoposto 444 utilizzatori di Facebook a dei questionari per verificarne il comportamento.

“Quello che abbiamo osservato - ha spiegato Sven Laumer, uno degli autori - è che gli utilizzatori che hanno una frequentazione maggiore dei social trovano un altro aspetto della piattaforma quando si sentono stressati, e hanno una probabilità maggiore di restare sui social invece che spegnere il dispositivo. Ad una maggiore frequenza d’uso corrisponde un maggior ricorso allo ‘switch’ e, probabilmente, lo sviluppo di dipendenza”, chiosa.