Social, non solo millennials:anche gli over50 preferiscono smartphone e tablet

NON SOLO MILLENNIALS: ANCHE GLI OVER 50 CONQUISTATI DA SMARTPHONE E TABLET

Smartphone e tablet conquistano anche gli over 50. Lo sancisce una ricerca di eMarketer, che mette in evidenza, riprendendo i dati raccolti da Nielsen a fine 2016, come anche gli utenti over 50 scelgano per il 75% del tempo speso sui social di usare smartphone (63%) e tablet (12%).

LE DONNE SU FACEBOOK & CO. MOLTO PIU' DEGLI UOMINI

Insomma, non solo millennials, ma anche gli utenti un po' più attempati scelgono i dispositivi mobili per connettersi sui social network. Un dato significativo che spiega come cambiano le tendenze di comportamento degli italiani. Lo studio ha anche messo in evidenza anche una notevole differenza nel tempo speso sui social tra donne e uomini, con le prime che utilizzano Facebook, Twitter & co. ogni settimana in media per oltre 6 ore, contro le poco più di 4 ore utilizzate dai secondi.