Sole 24 Ore: "Sulle copie digitali applicata interpretazione restrittiva"

In merito ai dati resi noti oggi da ADS – Accertamento Diffusione Stampa relativi alla diffusione dei quotidiani italiani nel mese di Novembre 2016, Il Sole 24 Ore chiarisce che ha applicato l'interpretazione più restrittiva possibile per quanto riguarda le copie digitali abbinate multiple in attesa del nuovo regolamento di ADS che chiarirà i parametri in maniera inequivocabile così come ADS stessa spiega sul proprio sito: “Il nuovo regolamento è attualmente in fase di approfondimento da parte della Commissione Lavori, come richiesto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 novembre scorso, ai fini di ottenere una rappresentazione completa e affidabile del mercato delle copie digitali, e verrà sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio nella prima riunione utile.”