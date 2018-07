Sole 24 Ore: How to Spend It vince il Premio Ferrari “Copertina del Mese”

How to Spend It, il magazine del Sole 24 Ore vince il premio Ferrari "Copertina del mese"

How To Spend It, il magazine di lusso e lifestyle del Sole 24 Ore, conquista il Premio “Copertina del Mese” indetto ogni mese da Cantine Ferrari e assegnato alla copertina del numero di giugno. L’estate prosegue con una serie di appuntamenti top dei prossimi mesi che vedrà tra i protagonisti il magazine diretto da Nicoletta Polla Mattiot.



Il Premio Ferrari “Copertina del Mese” ha l’obiettivo di valorizzare la creatività delle redazioni espressa tramite i flash comunicativi rappresentati da titoli e copertine. “Ci sono immagini di per sé così espressive che non hanno bisogno di spiegazioni. E’ il caso della fotografia che domina la copertina di How To Spend It, il magazine de Il Sole 24 ORE, imprimendole un fascino straordinario. Si scorge un surfista che spunta da un’incredibile massa d’acqua. La suggestione dell’immagine è fortissima e il titolo che spicca sa rendere perfettamente l’idea”. Così la Giuria del Premio Ferrari ha motivato l’assegnazione del Premio alla copertina di How To Spend It Cavalcare l’onda. Avventure per cambiare rotta pubblicata sul numero di giugno.



La copertina di giugno fa parte di un trittico che How To Spend It dedica nei mesi estivi al mare e alle vacanze, che culmina nel mese di agosto con un numero speciale dedicato alla natura e all’ecosostenibilità. Se la coverstory di giugno coniugava lo spirito d'avventura dei surfisti e la loro continua ricerca dello spot perfetto con una vacanza sull’oceano lontana dalle rotte tradizionali, in luoghi incontaminati; se a luglio How to Spend It ha portato i lettori alla scoperta del mondo subacqueo, dal ristorante-periscopio alla villa sottomarina, passando per musei e installazioni che proteggono la barriera corallina, all’insegna della salvaguardia degli oceani e dei loro ecosistemi; il terzo appuntamento sarà sul numero di agosto del magazine del Sole 24 ORE che, in edicola dal 3 agosto, racconterà a 360 gradi, “how to green”, come si può declinare la sostenibilità, dalla moda al design, dai viaggi al food. Un viaggio nel verde, con interviste speciali ai migliori architetti del paesaggio. Un’esplorazione di luoghi, oggetti, esperienze a 5 stelle e amiche del Pianeta.



Inoltre How To Spend It sarà protagonista di alcuni degli eventi più esclusivi della penisola italiana a cavallo tra l’estate e l’inizio dell’autunno. Il magazine di lusso e lifestyle sarà infatti presente con una distribuzione speciale, insieme al maschile del Sole 24 ORE “IL”, alla Coppa D'oro delle Dolomiti di Cortina D'Ampezzo dal 19 al 22 luglio, alle Vele D'epoca di Imperia dal 5 al 9 settembre, al Salone Nautico di Genova dal 20 al 25 settembre, a HOMO FABER in programma a Venezia dal 14 al 30 settembre, e al Targa Florio Classic di Palermo dal 4 al 7 ottobre.