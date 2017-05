Sole 24 Ore: il 28 giugno assemblea ordinaria e straordinaria



Il Cda del Sole 24 ha deliberato di convocare per il prossimo 28 giugno 2017, alle ore 10:30, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale di Milano, in Via Monte Rosa n.91. All'assemblea - e' scritto in una nota - verra' proposto di discutere e deliberare in seduta ordinaria, l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; la politica relativa alle remunerazioni; la Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione; la Nomina di due Sindaci Effettivi e di due Sindaci supplenti. All'assemblea verra' proposto inoltre di discutere e deliberare in seduta straordinaria, la proposta di modificare gli articoli dell'attuale Statuto Sociale relativi al limite al possesso di azioni di categoria speciale e alla disciplina dell'organo di gestione e dei comitati endoconsiliari. Oggi si e' inoltre dimesso il Presidente del Collegio Sindacale Luigi Biscozzi, Per "impegni professionali" e "ragioni di salute che limitano il tempo a sua disposizione". Le dimissioni avranno decorrenza a partire dalla prossima Assemblea. "La Societa' - conclude la nota - ringrazia il dottor Biscozzi per l'operato svolto in questi anni".