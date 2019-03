Luigi Abete si e' dimesso dal consiglio di amministrazione de Il Sole 24 Ore. Lo comunica la societa' in una nota, emessa nella tarda serata di ieri. Le dimissioni hanno decorrenza immediata e sono state motivate, spiega il comunicato, dalla "concomitanza di una pluralita' di funzioni di amministrazione in varie aziende che non sono piu' valutate temporalmente compatibili con la funzione di Presidente della Bnl".