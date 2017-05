Sole 24 Ore, Massimo Colombo nuovo Direttore Generale Commerciale

A partire dal 1° giugno 2017 Massimo Colombo entrerà nel Gruppo 24 Ore in qualità di Direttore Generale Commerciale del Gruppo.

Colombo, classe 1965, vanta una lunga carriera in Publitalia, Mondadori, Manzoni/Gruppo l'Espresso e proviene da Publikompass/ITEDI, dove ricopriva il ruolo di amministratore e direttore generale della concessionaria e direttore commerciale, marketing e comunicazione dell’editrice. Nel corso delle sue esperienze lavorative ha maturato una profonda conoscenza del mondo editoriale - tradizionale e digitale – sia sul fronte della raccolta pubblicitaria che della gestione e sviluppo del prodotto editoriale su tutte le piattaforme: quotidiani, periodici, siti web e app, radio e TV.

“Sono convinto che le competenze e la grande esperienza di un professionista come Massimo Colombo daranno un grande valore aggiunto per sviluppare le grandi potenzialità del nostro gruppo nel vincere tutte le sfide dell’informazione di oggi e per valorizzare l'offerta multimediale dei brand di gruppo e degli editori terzi che rappresentiamo sul fronte estero e sul fronte digital” dichiara l’amministratore delegato del Gruppo 24 ORE Franco Moscetti.

"Ho accettato l'offerta del Gruppo 24 Ore con entusiasmo e con l’impegno di mettere a disposizione della sua redazione e di tutte le sue funzioni aziendali l’esperienza che ho sviluppato nel mondo editoriale per contribuire a valorizzarne il grande patrimonio.” Così commenta Massimo Colombo la nomina e aggiunge: “Lo sviluppo dei ricavi è prioritario per trovare un nuovo e duraturo equilibrio.”