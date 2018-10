Sole 24 Ore, Paolo Fietta nuovo Chief Financial Officer

Il dottor Paolo Fietta assume in data odierna il ruolo di Chief Financial Officer del Gruppo 24 ORE.

Fietta, 50 anni, porta al Gruppo 24 ORE la grande esperienza maturata nel corso della sua carriera professionale all'interno delle maggiori multinazionali e aziende italiane leader in differenti settori economici - dal fashion al food, dall’information technology al digital - dove ha seguito diverse IPO, importanti processi di ristrutturazione e lo sviluppo nei mercati emergenti.

In particolare ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer in Illy Caffè, dove ha supportato lo sviluppo dei canali retail e ecommerce, in Twin Set, caratterizzata da una forte espansione nel retail e all’estero, e in YOOX, dove ha guidato con successo la società nel percorso di quotazione in Borsa. In precedenza ha contribuito al piano di ristrutturazione e risanamento di Parmalat, nonché al processo di ri-quotazione dell'azienda.

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, ha iniziato la carriera nella multinazionale americana di information technology Unisys, passando da controller per l'Italia a responsabilità a livello mondiale. È Presidente del Comitato Tecnico Corporate Finance di ANDAF.