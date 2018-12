Sorgenia punta sul Cloud con un progetto di trasformazione digitale a 360°

Sorgenia conferma il valore del digitale come parte integrante della propria strategia di crescita e punta sul Cloud.

Grazie alla collaborazione con Microsoft, Accenture e Avanade, l'azienda ha dato vita a un progetto di trasformazione digitale a 360°, volto a migliorare il servizio ai suoi 300.000 clienti. A partire dal 2017, infatti, la Digital Energy Company italiana ha iniziato a migrare i propri processi mission-critical sul Cloud per far fronte alle nuove sfide di business.

L'evoluzione sempre più veloce del mercato dell'energia impone alle aziende del settore di intercettare e decodificare rapidamente le esigenze dei clienti; per farlo, Sorgenia ha scelto di avvalersi esclusivamente dei canali digitali e, per essere ancora più efficace, ha deciso di passare al cloud. Il nuovo ambiente cloud di Sorgenia, infatti, garantisce scalabilità per gestire al meglio il piano di sviluppo della utility, che ha l'obiettivo di arrivare a un 1 milione di clienti entro 5 anni. Il cloud sta già abilitando una gestione più semplice e flessibile dei processi di acquisizione di nuovi clienti, rendendo il servizio più rapido ed efficace.

Per realizzare questo progetto, Sorgenia ha scelto le competenze di Accenture, con il supporto di Avanade, per progettare e gestire il proprio Journey to Cloud, inclusa la migrazione sulla piattaforma cloud Microsoft Azure dei sistemi IT e delle business application per le funzioni di finanza, contabilità, misurazione del consumo energetico, fatturazione, gestione del credito e delle relazioni con i clienti.

Le soluzioni Cloud di Microsoft sono state adottate in modo trasversale in azienda, per innovare attraverso progetti strategici le aree di Customer Relationship Management - attraverso la piattaforma Dynamics 365 - Smartworking e Big Data, con funzionalità in linea con il GDPR. In futuro, il progetto Big Data evolverà ulteriormente, integrando anche funzionalità di Artificial Intelligence, con l’obiettivo di offrire comunicazioni e servizi sempre più personalizzati.

Sorgenia ha radicalmente rinnovato il proprio modello di business e il nuovo ambiente IT fully on cloud consente oggi all’azienda di rispondere ancora più rapidamente alle esigenze di business – riducendo il tempo necessario per l’operatività del 15-20% - e di analizzare meglio i dati trasversali all’organizzazione, ottenendo insight strategici per cogliere le nuove opportunità del mercato. Ciò consente a Sorgenia di sviluppare servizi nuovi e su misura, garantendo al contempo un’eccellente customer experience e benefici in termini di costi.

Affaritaliani.it ha intervistato Simone Lo Nostro, Direttore Mercato e ICT di Sorgenia, che ha dichiarato: “La migrazione in Cloud di Sorgenia, tappa finale di una profonda trasformazione digitale che ha vissuto l'azienda negli ultimi anni, è stato un processo di successo che da adesso in avanti consentirà a noi di Sorgenia di sviluppare nuove strategie di business legate alla nostra capacità di conoscere le esigenze dei nostri clienti e di profilarli. In tal modo, saremo in grado di fornire loro delle risposte alle domande che spesso si fanno in materia di energia elettrica e di gas. Nel nuovo mercato libero dell’energia, questa trasformazione ci garantisce maggiore flessibilità, non solo per raggiungere nuovi clienti, ma anche per offrire servizi basati sui loro precisi bisogni. Il mercato nel quale operiamo ci impone di arrivare primi nell'ideazione di nuovi progetti e di nuove modalità per offrire un servizio reputato dalla maggior parte delle persone come una mera commodity. Tutto allora si gioca su innovazione e personalizzazione; le soluzioni che abbiamo sinora adottato rappresentano la giusta scelta perché ci consentono di essere più rapidi e innovativi nei servizi da proporre ai clienti e di gestirli con efficacia ancora maggiore".

Simonetta Moreschini, Direttore Divisione PA di Microsoft Italia, ha commentato ai microfoni di Affaritaliani.it il ruolo dell'azienda nel processo di digitalizzazione di Sorgenia: "Il ruolo di Microsoft è stato in sinergia con i nostri partner, Accenture e Avanade, nell'accompagnare in questo processo di trasformazione digitale Sorgenia. Microsoft ha messo a disposizione una soluzione tecnologica attraverso il Cloud, che ha accelerato il processo di digitalizzazione facendo sfruttare a Sorgenia tutte le potenzialità che esso offre. Microsoft è fortemente convinta che il Cloud rappresenti un momento di importante discontinuità per l'innovazione e per una totale trasformazione digitale. Il caso di Sorgenia, che per Microsoft rappresenta un'esperienza positiva e un grande esempio, è particolarmente interessante poiché essa rappresenta un'azienda convertitasi al "full cloud", che è cioè approdata interamente al Cloud, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia per i rapporti verso il mondo dei propri clienti".

Avanade è leader mondiale nella fornitura di servizi digitali innovativi, cloud, business solutions ed experience design, nonché partner di Microsoft e Accenture nella realizzazione del Cloud destinato a Sorgenia. Affaritaliani.it ha intervistato il suo General Manager, Emiliano Rantucci, che ha commentato: "I processi di trasformazione digitale delle aziende, al giorno d'oggi, non sono certamente cosa semplice e rappresentano un tema inflazionato. Il ruolo di Avanade è stato ed è quello di affiancare Accenture nel fornire i principali strumenti in ambito tecnologico, necessari all'elaborazione delle componenti applicate al progetto Sorgenia".