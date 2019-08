Spazio: Russia lancia Soyuz con a bordo solo un robot

La Russia ha lanciato la navicella Soyuz MS-14 verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) con a bordo un robot come unico membro dell'equipaggio, su un volo di prova per certificare il razzo vettore Soyuz 2.1a. Il lancio è stato effettuato alle 05.38 dal Cosmodromo di Baikonur (Kazakistan), secondo quanto riferito dal Russian Space Flight Control Center. Il robot, Skybot-F850 o Fedor, dal suo acronimo in inglese (Final Experimental Demonstration Object Research), che la stampa del paese chiama "Fiódor" per la sua somiglianza con il nome russo, rimarrà nello spazio per un totale di 17 giorni.