Speechless, l'app che converte in testo i messaggi vocali di WhatsApp

Quante volte hai desiderato un programma in grado di convertire in testo le lunghe e, talvolta, noiose, “note audio” di Whatsapp? Da oggi arriva Speechless, la nuovissima App creata dal team Becreatives e disponibile su iOS App Store e Play Store, in grado di convertire i vocal Whatsapp in testo.

A scuola, a lavoro, durante una riunione, con Speechless potrai leggere i contenuti dei tuoi vocal e convertire in testo il tuo vocale in ogni situazione. Da settembre, inoltre, saranno disponibili nuove features per tutti quei professionisti, tra cui studenti, universitari e giornalisti, che necessitano di convertire in testo lunghi file, per ottimizzare il tempo e massimizzare la qualità del lavoro.

Speechless, pratica e innovativa, è stata realizzata da Becreatives, un team di giovani ed esperti sviluppatori che, in pochi mesi, ha già lanciato sul mercato delle Utility App due applicazioni di successo, tra cui Limitless Stories che, ancora oggi, risulta essere tra le più scaricate su IOS Apple Store.

Il team, composto da Paolo Bonetti, Alessandro Buononato, Alberto Abruzzo e Marco Cuciniello, spiega quanto Speechless sia una reale e concreta rivoluzione nel mondo delle Utility App: “un’ applicazione smart e funzionale perfetta per sfruttare in modo nuovo, pratico e intelligente, il canale di comunicazione più utilizzato degli ultimi anni”.

Speechless.becreatives.com