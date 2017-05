Spider Cover, la soluzione per non far più cadere l'iPad

Molti di noi hanno un iPad e lo utilizzano per qualsiasi cosa, per lavoro, per gioco, da soli o con gli amici. Impugnarlo però non è sempre facile e può capitare di perdere la presa e di farlo cadere a terra con pessime conseguenze! Per questo motivo abbiamo pensato di realizzare Spider Cover, un prodotto rivoluzionario che permette di avere un’impugnatura sicura ed ergonomica grazie alle aste estraibili posizionate su tre lati. Spider cover è anche caratterizzata da due supporti posteriori, che permettono una maggiore stabilità dell’iPad quando viene appoggiato ad un piano.



Le tre aste offrono un ottimo controllo dell’iPad permettendo di migliorare l’esperienza d’uso del nostro tablet in svariate situazioni: ci aiutano a scattare una foto magari con angolazioni particolari, a rendere stabili le riprese video, ad avere un’impugnatura salda durante il gioco. È possibile anche appendere il tablet tramite i fori sulle aste, consentendo un utilizzo facilitato in cucina per esempio, per consultare una ricetta.



I supporti posteriori invece ci aiutano a mantenere l’iPad verticale per vedere video, presentare dei contenuti multimediali, per mantenere il tablet orizzontale per scrivere una mail o navigare in internet.



Spider cover si applica all’iPadPro e iPad Air2 come una normale cover ed è compatibile al compatibile al 100% con l'aggancio magnetico della Smart cover di Ap 100% ple. Stiamo lavorando per rendere disponibile Spidercover anche per altri modelli di tablet.



Abbiamo realizzato diversi prototipi per trovare le giuste soluzioni, depositando un brevetto per questo tipo di impugnatura per cover di tablet e telefoni. Ora chiediamo il vostro aiuto per produrre su grande scala e distribuire Spidercover in tutto il mondo.



Ci sono infinite situazioni in cui maneggiare l’iPad con una comoda presa può essere d’aiuto, ogni giorno ne scopriamo di nuove e speriamo che presto possiate farlo anche voi!

