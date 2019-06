Spider-Man e Italo: partnership in vista del film al cinema

Al via una nuova partnership cinematografica in casa Italo!

In occasione dell’uscita cinematografica di “Spider-Man™: Far From Home”, in sala dal prossimo 10 luglio, Italo ha siglato una collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia per la realizzazione di un’imponente campagna promozionale.

Nel nuovo capitolo, in seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Spider-Man™ deve rafforzarsi per affrontare nuove minacce in un mondo che non è più quello di prima. ‘Il nostro amichevole Spider-Man™ di quartiere’ decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente. Il film è interpretato da Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man™), Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal (Mysterio), Cobie Smulders e Samuel L. Jackson (Nick Fury).

L’iniziativa di Italo prevede la personalizzazione di alcuni treni, nonché l’attivazione di tutti gli strumenti di comunicazione Italo, la realizzazione di un evento a bordo treno con il costume character di Spider-Man™: Far From Home, ed il go live del concorso “Vinci con Italo” dedicato a tutti gli iscritti al programma Italo Più che si registreranno sul sito promozionale, premiando la loro costante fedeltà.

L’iniziativa, che parte dalla giornata odierna, sarà valida fino al 31 luglio 2019. Gli iscritti a Italo Più, potranno partecipare al concorso, collegandosi al sito www.italotreno.it e sul sito www.promo2poltroneper1.it, compilando il form di partecipazione. In palio, ad estrazione, 30 kit merchandising del film composti da gadget e dal cofanetto da 6 film della franchise di Spider-Man™. Non finisce qui: fra i premi anche un incantevole soggiorno di 3 notti per 2 persone presso l’Hotel NH Collection Palazzo Barocci**** a Venezia, una delle meravigliose città dove è stato girato il film!

Insieme al concorso Italo ha sviluppato un’offerta speciale per l’estate, dedicata alla famiglia: con l’offerta “Super Promo” i figli (under 14) viaggiano gratis e i genitori hanno il 20% di sconto! Un’offerta unica ed esclusiva per l’estate Italo, acquistabile per tutto il periodo promozionale e valida per viaggiare dall’ 11 luglio al 4 settembre 2019.

Le sorprese non finiscono qui. La collaborazione prosegue infatti anche a bordo treno: alcune carrozze della flotta Italo sono state brandizzate “Spider-Man™: Far From Home” facendo viaggiare uno dei più celebri supereroi di sempre lungo il network Alta Velocità di Italo, aspettando che il film, uno dei più attesi dell’anno, approdi nelle sale cinematografiche.

Durante il periodo promozionale, infine, un’ulteriore iniziativa coinvolgerà un treno Italo e i suoi passeggeri: il costume character del film farà tappa, a sorpresa, in una delle carrozze per interagire con il pubblico. Un motivo in più quindi per salire a bordo di Italo e vivere un’avventura in compagnia di Spider-Man.

Italo ancora una volta ha deciso di essere al fianco di una grande iniziativa cinematografica, che si appresta a diventare il film imperdibile dell’estate. Ecco perché Italo gli dedicherà la copertina di luglio del proprio magazine Italo. I sensi del viaggio oltre ad una comunicazione dedicata attraverso tutti i propri canali: sul proprio sito commerciale, in stazione nelle Italo Lounge, a bordo treno, sul portale di bordo e attraverso i propri canali social.

Supportare eventi simili è un caposaldo della strategia Italo, che grazie all’accordo con Warner Bros. Entertainment Italia e alla preziosa collaborazione con l’agenzia Camelot S.r.l., che lo ha reso possibile, offre ai propri viaggiatori Italo Più, la possibilità di vincere premi e godere nuove esperienze di viaggio, sempre più coinvolgenti!