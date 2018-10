Su Sky Q arrivano le app Dazn e Spotify

Sky Q, la piattaforma tecnologica che ha reinventato il modo di vivere la tv, da oggi si arricchisce con nuove app. Lo sport in streaming dell’offerta DAZN e milioni di canzoni di Spotify arriveranno su Sky Q e si andranno ad aggiungere alle altre app già presenti. Diventa così ancora più facile e immediato vivere le proprie passioni, comodamente sulla TV di casa.

Con queste ulteriori novità, Sky Q continua il suo percorso di innovazione per un intrattenimento a 360°.

L’applicazione di DAZN sarà presente anche su Sky Q: direttamente dalla Homepage Sky Q, sezione App potrai entrarein modo semplice e intuitivo nell’offerta sportiva DAZN.

DAZN è il servizio di streaming del gruppo Perform che, tramite una connessione a internet, trasmette eventi e contenuti sportivi live e on demand.

Basterà selezionare all’app DAZN per vivere direttamente sulla propria TV anche i match di Serie A offerti da DAZN, la Serie B, la Liga spagnola, la Ligue 1 francese e un’ampia offerta multisport.

Una volta aperta l’app, chi ha sottoscritto il servizio DAZN potrà accedervi semplicemente effettuando il login con le proprie credenziali. Tutti i clienti Sky possono aderire alle offerte DAZN a condizioni dedicate, compresi coloro che hanno già un account DAZN, e sono disponibili diverse opzioni per venire incontro a tutte le esigenze. Completare l’acquisto è semplicissimo e lo si può fare in completa autonomia: basta andare su sky.it/dazn, tramite l’app Fai da te, oppure attraverso risponditore automatico chiamando lo 02.917171.

Ma non sono finite le novità dell’intrattenimento di Sky Q. Grazie all’arrivo della app di Spotify, milioni di canzoni saranno a portata di telecomando: direttamente dalla TV sarà possibile entrare nell’offerta di Spotify e ascoltare la propria musica preferita o godersi le playlist più adatte al mood della giornata.

Spotify è tra i leader nella riproduzione streaming di musica ed è disponibile su una vasta gamma di device, come computer, smartphone, tablet e anche su Sky Q. Tutti i clienti Sky Q potranno trovare la app di Spotify direttamente nellaHomepage Sky Q, sezione App. Selezionando l’app, si potrà effettuare il login con il proprio account Spotify oppure, in alternativa, registrarsi con un nuovo account.

Le app DAZN e Spotify saranno su tutte le tipologie di box Sky Q connessi a internet: come già avviene con le altre applicazioni disponibili su Sky Q, infatti, anche DAZN e Spotify saranno presenti sia su Sky Q Platinum e relativi box Sky Q Mini, sia su Sky Q Black.

L’arrivo delle app DAZN e Spotify segna una tappa importante della roadmap di Sky Q, che ha ormai aperto la strada a una serie di funzionalità che esaltano e continueranno a far evolvere ulteriormente l’esperienza di visione. Oltre al 4K HDR(High Dynamyc Range) e a Sky Q Black, da fine settembre è possibile anche interagire con Sky Q in modo del tutto nuovo con il Controllo Vocale. Semplicemente con l’uso della voce è infatti possibile trovare subito i programmi desiderati, mettere in pausa il programma che si sta guardando o riprenderlo dall’inizio. Recentemente l’ambiente Sky Q si è anche arricchito di un nuovo sistema per l’amplificazione del suono, la Sky Soundbox, nata dalla collaborazione fra Sky e Devialet e pensata per garantire un’esperienza audio potente e immersiva, amplificando le emozioni dell’intrattenimento Sky e restituendo a ciascun contenuto il suo suono. Dal 2019, inoltre, arriveranno anche le app di Netflix e Youtube.

Sky Q conferma quindi di essere un ambiente di visione disegnato sempre più intorno alla persona e alle passioni dei clienti, in grado di offrire una sempre maggiore libertà di scelta insieme all’esperienza di intrattenimento più unica e coinvolgente di sempre.