Supernovae1 punta su FindMyLost, la start-up italiana che innova il Lost&Found

FindMyLost S.r.l. - start-up italiana che ha lanciato il primo servizio digitale di Lost & Found Social – annuncia che Supernovae1 S.p.a. si impegna a sottoscrivere parte della quota di nuova emissione dell’aumento di capitale della start-up milanese entro luglio 2017. Al fine di sviluppare ulteriormente il proprio servizio e di promuoverlo sul mercato italiano e internazionale, FindMyLost ha avviato a fine marzo 2017 una campagna di raccolta fondi orientata a raccogliere fino a 300.000,00 Euro al fine di supportare un piano di investimenti in tecnologia e marketing, unitamente al rafforzamento del team.

La campagna di fundraising resterà aperta fino al 31 dicembre 2017 e negli ultimi due mesi è stata raccolta oltre la metà della quota deliberata. “Sono felice che Supernovae1 abbia deciso di riporre la propria fiducia in FindMyLost, dando così alla nostra start-up una maggiore solidità finanziaria e permettendoci di continuare con serenità il progetto. Restiamo concentrati sull’obiettivo di fornire alle aziende e alle persone una soluzione innovativa ed efficiente che rivoluzioni il concetto di Lost & Found" commenta Elena Bellacicca, CEO & Founder di FindMyLost.

“Abbiamo deciso di concretizzare in nostro interesse in FindMyLost, apportando il nostro contributo al loro progetto di digitalizzazione del mondo Lost & Found perché apprezziamo l’idea innovativa, il modello di business e l’energia e le competenze del founder e del team” afferma Leonardo Cucchiarini, Amministratore Delegato di Supernovae1. I recenti sviluppi sul versante del business hanno permesso a FindMyLost di dimostrare concretamente il proprio potenziale grazie al progetto pilota avviato nel mese di aprile con la compagnia inglese di treni Arriva Trains Wales, sottoscritto grazie alla partnership con la capogruppo Arriva UK Ltd (che in Inghilterra controlla 7 compagnie) e Rail Delivery Group. Le promettenti metriche emerse dal progetto confermano la solidità del modello digitale di Lost & Found: per la durata del progetto si è verificato un calo delle chiamate ed email pari al 40% e 85% rispettivamente. Inoltre, con un punteggio medio di 4 su un totale di 5, le recensioni degli utenti hanno confermato il beneficio apportato agli utenti dalla digitalizzazione di questo servizio.