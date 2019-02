Swatch contro Samsung: "Copia i quadranti per gli smartwatch"

Concorrenza sleale e pratiche commerciali scorrette: il gruppo Swatch ha presentato una denuncia contro Samsung Electronics Co e Samsung Electronics America per violazione della proprietà intellettuale legata all’interfaccia (scaricabile) di alcuni smartwatch. Questi ultimi, come scrive Reuters, sarebbero “virtualmente identici”, nel quadrante, a di alcune delle più note controllate di Swatch Group come Longines, Omega, Swatch e Tissot.

“Questa sfacciata copiatura dei trademark – riporta la nota depositata dalla società guidata da Nick Hayek alla corte del Southern District di New York – può avere un solo scopo: quello di sfruttare la notorietà, la reputazione e il valore che i prodotti delle aziende del gruppo Swatch hanno costruito con cura per decenni”.