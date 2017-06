System 24 è la nuova concessionaria di DigitalBees

È stata confermata in questi giorni l’assegnazione a WebSystem 24 del premium video network di DigitalBees, il primo Video & Content Facilitator in Italia: si rafforza così l’offerta video advertising della concessionaria pubblicitaria del Gruppo 24 ORE, che raggiunge un inventory mensile di oltre 40 milioni. DigitalBees, startup digitale del business incubator Digital Magics, quotato su AIM Italia di Borsa Italiana, deve il forte sviluppo degli ultimi due anni alla presenza del CEO, Barbara Bontempi e del General Manager, Dario Mazzocchi, entrambi con una pluriennale esperienza nel settore media-advertising. Il loro operato ha determinato un incremento in termini di fatturato a 2 cifre anno su anno e la chiusura del 2016 con EBITDA positivo.



Punta di diamante è la “combined strategy” del progetto che soddisfa contemporaneamente gli investitori di pubblicità e gli editori digitali, in particolare grazie ai formati Video Native Widget sviluppati internamente dalla stessa DigitalBees. Da un lato la startup fornisce contenuti ai publisher digitali su qualsiasi piattaforma, grazie alla tecnologia proprietaria all’avanguardia, dall’altro assicura così agli inserzionisti il controllo del contesto nel quale verrà erogato il preroll. Nell'ambito della fornitura di audiovisivi il catalogo DigitalBees viene aggiornato day-by-day grazie al network di partner che collaborano con la startup: il catalogo contiene oltre 140.000 titoli e ne vengono processati circa 50 nuovi ogni giorno. Questo garantisce ai publisher digitali una library costantemente aggiornata e un bacino pubblicitario globale di circa 20 milioni di video views. Un valore aggiunto che ha portato System 24 a scegliere la startup dell'incubatore Digital Magics come nuovo partner.



La divisione digital della concessionaria del Gruppo 24 ORE, WebSystem 24, grazie alla nuova acquisizione, amplia ulteriormente il proprio ruolo di polo pubblicitario dell’editoria online di qualità. Con l’acquisizione del video network di DigitalBees, la divisione digital WebSystem 24 arriva a raggiungere 515 milioni di pagine viste mese per oltre 12,5 milioni di utenti unici (41% dell’Active Reach, fonte dati Audiweb View – Aprile 2017 ) e si inserisce con sempre maggior forza nel mercato del video advertising rafforzando il comparto broadcaster e ampliando alcuni dei cluster di pubblico che costituiscono l'ossatura dell'offerta DigitalBees: donna, entertainment, trend topic, man e tech con contenuti che spaziano dal family al lifestyle, dal cinema alla musica, dalle news allo sport.



LA PAROLA AI PROTAGONISTI



“In poco tempo DigitalBees ha saputo conquistare la fiducia di partner come System 24 che apprezzano la nostra capacità di mettere a punto un prodotto bivalente, competitivo e attento alle mutevoli necessità del mercato” – ha affermato Barbara Bontempi, CEO e partner di DigitalBees. “Vogliamo rafforzare il percorso di crescita: l’accordo con la concessionaria del Gruppo 24 ORE è solo il primo passo, lanceremo diverse novità di prodotto e infrastrutture tra la fine di questo semestre e l’inizio del prossimo. In particolare ci concentreremo su formati Video Native Widget che garantiscono viewability senza stress, sulle soluzioni per il content marketing e sulla brand-safeness. Siamo orgogliosi che un Gruppo così importante abbia scelto di inserire nel proprio panel anche il nostro network, rappresenta la conferma che stiamo andando nella direzione giusta.” “Con l’ingresso di DigitalBees nel nostro quality network, WebSystem 24 allarga il proprio spettro d’azione, presidiando un mercato in continua evoluzione” – ha commentato Luca Paglicci, Direttore di WebSystem 24. “Contiamo di arrivare alla saturazione massima dell’inventory già nel primo anno, attraverso la capacità di armonizzare la presenza di pre-roll in contesti editoriali omogenei per tematiche e quindi di garantire il posizionamento di campagne/clienti per affinità di target e contesti editoriali.” “Quando i talenti del digitale, che noi di Digital Magics affianchiamo, trovano riscontro positivo da parte di imprese importanti, come WebSystem 24, per noi è una grande soddisfazione” – ha dichiarato Gabriele Ronchini, Fondatore e Amministratore Delegato di Digital Magics per il Portfolio Development. “Siamo convinti che la tecnologia proprietaria innovativa, sviluppata dalla nostra startup, diventerà un asset importante per la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE.”



PUNTI DI FORZA



“Il punto di forza della partnership tra System 24 e DigitalBees” – continua Dario Mazzocchi, General Manager di DigitalBees – “è l’unione tra l’innovazione tipica di una startup e la raffinata capacità commerciale di una realtà affermata sul mercato. Il nostro network soddisfa a 360 gradi inserzionisti, editori e creatori di contenuti e siamo certi che la concessionaria saprà capitalizzare al meglio un prodotto così completo e flessibile. Preroll interattivo e speciali tematici sono due tra le soluzioni che confermano la specializzazione sul prodotto video in tutte le sue sfaccettature e che metteremo a disposizione del partner.”