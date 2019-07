Talentia nomina Béatrice Piquer nuovo CMO per agevolare la trasformazione

Talentia Software, azienda leader nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle performance aziendali nell’area economico-finanziaria e delle risorse umane, annuncia l'arrivo di Béatrice Piquer a Chief Marketing Officer (CMO), per supportare le strategie di crescita della società. Béatrice entra a far parte del comitato direttivo esecutivo di Talentia.

Con un’esperienza di oltre 20 anni che l’ha vista impegnata nel ruolo di direttore marketing in aziende high-tech fornitrici di soluzioni B2B, la mission di Béatrice sarà quella di sviluppare e implementare la strategia di marketing di Talentia Software, per contribuire in modo significativo alla crescita internazionale. Oltre ad una presenza nelle country del Sud Europa, in particolare in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, Talentia è infatti presente anche in Svizzera, Germania e Nord America, grazie alla recente acquisizione di Addedo.

Per vincere le nuove sfide, Béatrice potrà fare affidamento su una consolidata expertise acquisita nelle startup e all’interno dei grandi gruppi con i quali si è confrontata, società che operano in mercati internazionali complessi, tecnologici e in rapida crescita. Béatrice ha infatti iniziato il proprio sviluppo professionale in Thomson Multimedia (oggi Technicolor) dove, dal 1994 al 1999, ha ricoperto diverse posizioni di marketing. Successivamente, è entrata in Interface Data per due anni come direttore marketing e comunicazione, spostandosi poi nel 2001 in Ipanema Technologies (oggi Infovista) dove Béatrice ha lavorato per 14 anni, arrivando a ricoprire il ruolo di Vice President Marketing. Nel 2015 è entrata in Docapost (una consociata digitale del gruppo La Poste) in qualità di Vice Presidente di Business Development, mentre dal settembre 2017 a oggi, Béatrice è stata Chief Sales and Marketing Officer di Certigna, la divisione cybersecurity e digital trust del Gruppo Tessi.

Béatrice ha conseguito un Executive MBA presso l'HEC di Parigi.

"In Talentia, stiamo affrontando una seconda fase di sviluppo ed entro il 2022 contiamo di accelerare la crescita internazionale e puntare sulla gamma completa della nostra offerta SaaS. Sono felice di poter assegnare a Béatrice la guida delle strategie di marketing a livello internazionale, che assume quindi un ruolo primario per perfezionare il posizionamento, sviluppare l’offerta e aumentare la nostra Brand Awareness. La sua spiccata esperienza nella spinta delle nuove tecnologie, dei modelli SaaS e nel guidare la trasformazione del business, sia per grandi gruppi che per le startup, saranno fattori innegabili nel nostro successo. Inoltre, la sua capacità di pensare fuori dagli schemi, la sua agilità e dinamicità saranno punti essenziali per sostenere la nostra stessa trasformazione - ha dichiarato Pierre Polette, CEO di Talentia Software.”

