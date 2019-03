Tamburi Investment Partners TIP chiude il 2018 con 84,6 milioni di utile

Su basi contabili omogenee con il 2017 TIP chiude l’esercizio 2018 con un utile pro forma ante imposte di 86,4 milioni di euro, rispetto ai 71,6 milioni di euro del 2017 e con un patrimonio netto di 666,4 milioni di euro rispetto ai 647,5 milioni di euro del 31 dicembre 2017. E’ stato pertanto un ulteriore anno estremamente positivo.

A partire dal 1 gennaio 2018 il gruppo TIP ha dovuto adottare l’IFRS 9 per la redazione dei bilanci; al fine di fornire una rappresentazione dei risultati del periodo comparabili in continuità con quelli degli esercizi precedenti, considerati molto più rappresentativi e coerenti con la tipologia di attività svolta, nel seguito viene esposto il prospetto di conto economico pro forma del 2018 determinato applicando i principi contabili in essere al 31 dicembre 2017 relativi alle attività e passività finanziarie (IAS 39). In allegato sono riportati il conto economico consolidato e il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria redatti sulla base dell’IFRS 9.

Il 2018 è stato un anno molto particolare per i mercati finanziari. Partito forte, in linea con il precedente già lunghissimo periodo di rialzi, ha poi progressivamente rallentato per consegnarci un autunno-inverno caratterizzato da un notevole ridimensionamento dei corsi. Tra ottobre e dicembre molti hanno decretato la fine del ciclo rialzista. Noi non ci siamo allineati a questa sensazione in quanto - osservando da vicino gli andamenti delle aziende - continuavamo a vedere ordini in aumento e, in generale, un’economia reale ancora in crescita. I dati di queste ultime settimane lo confermano ed infatti le chiusure dei bilanci 2018 si stanno rivelando, nella quasi totalità, ancora una volta migliori delle sempre più fallaci “aspettative degli analisti”. TIP chiude il 2018 con 84,6 milioni di utile pro forma ante imposte e nell’anno il titolo TIP è stato tra i pochi con una performance positiva; l’andamento a 5 anni, indicato dal consueto grafico che lo paragona ai principali mercati, italiani ed internazionali, resta molto positivo e, seppur vittima delle correzioni del periodo settembre-dicembre, si mantiene ancora ben al di sopra della totalità degli indicatori, confermando una grande soddisfazione per le scelte effettuate.