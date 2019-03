Tav: Casaleggio dice che il governo regge ma sui media esce fuori l'opposto

Un curioso fenomeno è avvenuto ieri: Davide Casaleggio ha detto una cosa in una intervista televisiva e qualche media, sia carta stampata che Tv, ne ha riportata esattamente un’altra.

Ma questa volta non si tratta di sospetti più o meno complottisti perché la “pistola fumante” è sotto gli occhi di tutti e tutti possono controllare.

In una intervista da Bari durante il Rousseau CityLab, Davide Casaleggio, alla domanda precisa dei giornalisti che gli chiedono se la vicenda Tav possa avere riflessi sulla tenuta del governo risponde esplicitamente”: Non sta a me dire se potrebbe saltare il governo su questa vicenda. Non credo però…. E il “però” si riferisce al fatto che la “base” grillina si è espressa chiaramente contro la Tav in passato.

Da questo a dire che poiché la base si è espressa contro la Tav il governo cadrà ce ne vuole di fantasia interpretativa.

Ebbene, Il Giornale, titola: “Casaleggio ammette: sulla Tav il governo rischia”.

E poi, sottotitolo, Il guru di Rousseau: “Possiamo cadere, sul no all’opera la base è stata chiara”.

Cioè il titolo e il sottotitolo si afferma l’esatto contrario di quanto detto nell’intervista poi riportata anche nello stesso nell’articolo, ma si sa che spesso il lettore guarda solo il titolo e il gioco è fatto.

Come è possibile ribaltare completamente una affermazione?

Si prende una congiunzione, “però”, tagliandone il seguito, e la si fa riferire ad un’altra tesi.

Anche il Tg24 Sky legge il titolo da Il Giornale dando l’impressione che Casaleggio abbia finalmente ammesso che il governo a rischio.

Poi il Tg5 è ancora più esplicito, mette in Rete l’intervista in cui Casaleggio dice che il governo non rischia e ci appioppa il titolo: Tav, lo stallo infinito. “Governo presto cadrà”:

https://www.msn.com/it-it/video/guarda/tav-lo-stallo-infinito-governo-presto-cadr%C3%A0/vp-BBUigC7

Questo è il percorso di quella che pare essere proprio una fake news, perché l’intervista originale, lo ripetiamo, dice proprio il contrario e cioè Casaleggio NON crede che il governo sia a rischio. Poi la notizia passa nel circuito mediatico e comincia a girare, come se fosse una particella elementare accelerata nell’anello del Cern e girando girando finisce alla radio, nei talk show e si trasforma in attentato alla pubblica opinione che alla fine dei giri ha la certezza che Casaleggio abbia decretato la fine del governo.