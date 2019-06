Tecnoinox Srl sceglie Aida Partners

Tecnoinox Srl, azienda manifatturiera italiana con sede a Porcia (Pordenone) che dal 1984 progetta e realizza una vasta gamma di cucine modulari e forni professionali per la Ristorazione, ha scelto di affidare le attività di PR ad AIDA PARTNERS. Con un know-how completo e consolidato e la garanzia di massima cura, affidabilità e qualità, l’azienda governa l’intero ciclo di produzione, dal foglio di acciaio al prodotto finito. Tecnoinox lavora con partner commerciali in tutti i continenti e ha imboccato un percorso di maggior internazionalizzazione che ha condotto oggi il giro d’affari sviluppato all'estero a una quota superiore al 50% sul fatturato complessivo, che nel 2018 ha superato i 15 milioni di euro.

Aida Partners, specializzata nei settori Food e Ristorazione, rappresenta un partner strategico importante per l’Azienda, cui garantisce una gestione mirata e continuativa delle attività di PR e ufficio stampa. “Il 2019 è un anno importante per noi dal punto di vista della comunicazione. – commenta Martina Giacomini, Direttore Commerciale di Tecnoinox – Dalla collaborazione con Aida Partners, forte di un expertise e di una professionalità sviluppate in molti anni di attività nel settore, ci aspettiamo nuove opportunità di visibilità per la nostra realtà aziendale e per i nostri prodotti di punta, certi che l’agenzia saprà valorizzare al meglio le caratteristiche di competenza, affidabilità e servizio di cui siamo da sempre portatori e promotori. Abbiamo da sempre una forte specializzazione nel mondo del food e della ristorazione, per questo ci sentiamo i partner ideali per fornire una consulenza strategica e di networking rilevante per Tecnoinox.” dichiara Gianna Paciello, Vicepresidente di Aida Partners. “Con il nostro lavoro svilupperemo progetti mirati a valorizzare specificità e punti di forza dell’azienda, in primis l’alta qualità, la flessibilità e l’italianità”. Le attività di PR di Tecnoinox S.r.l. sono affidate a Chiara Calderoni e Valentina Pantano con la supervisione di Laura Valentini.