TikTok nomina Erich Andersen nuovo Global General Counsel

TikTok, la destinazione leader al mondo per i video brevi da dispositivi mobili, la cui mission è ispirare la creatività e portare allegria, ha annunciato oggi che l’avvocato Erich Andersen, da molti anni attivo nel settore tecnologico, entrerà in azienda come nuovo Global General Counsel, funzione che riporta direttamente al Presidente Alex Zhu. Andersen proviene da Microsoft, dove è rimasto per oltre vent’anni ricoprendo diversi ruoli: negli ultimi tempi, in particolare, in qualità di Corporate Vice President e Chief IP Counsel.





“L’annuncio rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione da parte nostra di competenze globali in aree chiave quali la conformità e la protezione IP – commenta Il Presidente Zhu –. Erich è altamente qualificato per portare avanti il nostro impegno in tal senso e far crescere il nostro Legal Team a partire dagli attuali punti di forza. La sua profonda esperienza è una risorsa di importanza inestimabile per noi, in una fase in cui stiamo lavorando per instaurare una sempre maggiore fiducia con le autorità di regolamentazione, i legislatori, gli utenti e i partner”.



“Sono felice di unirmi al team TikTok in un momento così entusiasmante del suo percorso –aggiunge Anderson –. In pochissimi anni TikTok è diventata una delle piattaforme Internet più dinamiche al mondo, capace di ispirare creatività e portare allegria a milioni di utenti in tutto il mondo. Sono entusiasta di potermi dedicare alle molteplici questioni che devono affrontare tanto TikTok quanto l’intero settore. Insieme ad Alex e a tutto il team alla guida di TikTok, intendo lavorare per posizionare quest’azienda in così rapida crescita all’avanguardia per quanto riguarda l’impegno globale per promuovere la sicurezza degli utenti e della community, oltre che l’espressione della creatività.